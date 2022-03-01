بلدية الأزرق تردم 8 آبار مهجورة

الوكيل الإخباري - ردمت كوادر بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، 8 آبار مهجورة كانت تشكل خطرا على السلامة العامة.

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وقال مدير قضاء الأزرق رئيس لجنة البلدية، علي الجماعين، إنه جرى حصر مواقع هذه الآبار من خلال حملة نفذتها البلدية منذ عدة أيام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر الآبار والحفر العشوائية لردمها بشكل كامل.



وأكد الجماعين أن البلدية مستمرة في عملية حصر هذه الآبار والحفر العشوائية في جميع مناطق القضاء، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي موقع لبئر أو حفرة تشكل خطرا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، وعدم القيام بأي شكل من أشكال الحفر العميقة دون التنسيق مع البلدية والجهات المختصة.

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