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الثلاثاء، 16-05-2023 03:33 م

الزهير: شهادات المطابقة تفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج الوطني

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الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، حرص المؤسسة على بذل المزيد من الجهود الرامية لتقدم الاقتصاد الوطني وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات الوطنية عبر التوسع في منح شهادات المطابقة وتعزيز الثقة بها.

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وأضافت الزهير خلال تسليمها أمس شهادات "علامة الجودة الأردنية" و "حلال" على عشر شركات أردنية اجتازت متطلبات الحصول على تلك الشهادات، إن المؤسسة تسير وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي عبر الارتقاء بالجودة في إطار مستدام و تشاركية حقيقية تترجم على أرض الواقع.


وشددت الزهير على أهمية التفاعل البناء بين المؤسسة ومتلقي الخدمة والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة ويعطي أفكارا جديدة تسهم في ترشيق الاجراءات ورفع سويتها.


وأشاد مندوبو الشركات الحاصلة على الشهادات بالدور الذي تقوم به المؤسسة في رفع جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة امام المنتج الأردني، معربين عن تقديرهم للمؤسسة ومساهمتها في دعم الاقتصاد عبر نشاطاتها المختلفة، ومنها منح الشهادات، والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتوقيع وتفعيل اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.


وتفيد شهادة علامة الجودة الأردنية بأن المنتج ونظام الانتاج يحققان متطلبات أعلى فنيا من متطلبات المواصفات القياسية أو تحقق متطلبات أخرى تضعها المؤسسة، وأن المنتج ونظام الانتاج يحققان متطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك البشري.

 




 

 


 

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