المواصفات: التحقّق من 2300 منتج وتحرير 76 مخالفة خلال رمضان والعيد

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس إنّها فتّشت على أكثر من (1150) منشأة اقتصادية وتحقّقت من حواليّ (2300) صنف من المنتجات وذلك خلال (420) جولة تفتيشيّة شملت جميع محافظات وألوية المملكة خلال شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السّعيد.

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وبيّنت المؤسسة أن جهودها الرقابيّة تركّزت خلال الشّهر الفضيل وخلال عطلة العيد على التّحقق من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً، والموازين التجاريّة، والملابس والاحذية، وألعاب الأطفال، وأفران الغاز، وأواني الطهو، ومواد التّجميل، بالإضافة لأحبال الزّينة، والوصلات الكهربائيّة، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشّهر الفضيل والعيد، مع استمرار الجولات الدوريّة والفجائيّة على محطّات وصهاريج المحروقات، ووكالات بيع الغاز.



وأوضحت المؤسسةُ أنها استقبلت (70) شكوى وحرّرت (76) مخالفة لمنشآت ومنتجات متنوّعة، كما تمّ إتلاف العديد من المنتجات المخالفة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.



وأعادت المؤسسة التأكيد على أنها تستقبل الشكاوى والملاحظات عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243)، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأيقونة الشكاوى على الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) وعبر تطبيق "بخدمتكم".