هام من المواصفات بشأن عدادات التاكسي واحتساب الأجرة

الوكيل الإخباري

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- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس المواطنين في حال الشك بصحة قراءة عداد سيارة الأجرة (التاكسي) إلى التقدم بشكوى للتحقق من العداد.وقالت المؤسسة في إدراج لها على "فيسبوك"، إنه يجب التأكد عند بدء الرحلة أن تكون قيمة فتح العداد للفترة الصباحية 34 قرشا و35 قرشا للفترة المسائية.وبيّنت أن المسافة المترية للعداد تحتسب 24 قرشا لكل كيلو متر خلال الفترة الصباحية، و28 قرشا لكل كيلو متر خلال الفترة المسائية.وأوضحت أن الفترة الصباحية لسيارات الأجرة (التاكسي) بين 5 صباحا وحتى 10 مساءً، فيما تكون الفترة المسائية بين 10 مساءً وحتى 5 صباحا.وأشارت المؤسسة إلى أنه يمكن التواصل معها وإبلاغها عن الشكاوى والملاحظات من خلال هاتف وواتساب الشكاوى (065301243) أو عن طريق صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.jsmo.gov.jo) أو من خلال تطبيق "بخدمتكم" الحكومي.