السعايدة: الأردن من أوائل الدول التي نجحت في استخدام الأشعة السينية لتشعيع الدم

الوكيل الإخباري -

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أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الخميس، أن جميع الأجهزة المستخدمة في المجالين الطبي والبحثي لتشعيع الدم في المملكة أصبحت حالياً تعتمد تقنية الأشعة السينية المعتمدة عالمياً كتقنيات بديلة لأجهزة تشعيع الدم والأبحاث.وأكد السعايدة أن الأردن بهذه الخطوة أصبح من أوائل الدول التي نجحت بفعالية في اعتماد التقنيات البديلة ومنها مشععات الدم بالأشعة السينية كبديل مناسب واقتصادي وأكثر كفاءة في تحقيق مزيد من الوقاية والأمان لصحة الأفراد والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.وأضاف أن الهيئة نفذت من خلال كوادرها المتخصصة بمديرية الوقاية الإشعاعية والمديريات المعنية بهذا المجال الإشراف على مشروع استبدال أجهزة تشعيع الدم باستخدام التقنيات البديلة الذي تم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومنها هيئة الطاقة الذرية الأردنية ضمن مشروع الشراكة بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومكتب الأمن الإشعاعي في وزارة الطاقة الامريكية، ويأتي ذلك ضمن الدور المناط بالهيئة بموجب أحكام قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي والتشريعات ذات العلاقة لضمان توفير شروط ومتطلبات السلامة العامة .وعن تفاصيل المشروع قال المهندس السعايدة أنه شمل تقديم الدعم لـ 4 مؤسسات وطنية للتخلص من أجهزة تشعيع الدم باستخدام مادة السيزيوم واستبدالها بأجهزة تشعيع الدم التي تعمل بتكنولوجيا الأشعة السينية، وأوضح بأن هذه الاجهزة تستخدم لغايات تشعيع عينات الدم ومنع انتقال الأمراض خاصة عند عملية نقل الدم، لافتاً أن المشروع استمر ما يقارب 5 سنوات من العمل على كافة مراحل المشروع، تم خلالها منح فترة انتقالية للتجريب والمقارنة من قبل المستخدمين لتلك الأجهزة لتمكينهم من تقييم كفاءتها.