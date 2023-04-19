السعايدة: تكثيف الرقابة على مواقع الكسارات والمقالع

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال الجولة الميدانية ضرورة التزام الكسارات والمقالع في مختلف مناطق المملكة بالمعايير البيئية وشروط السلامة العامة مشددا على أن حماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة تقع ضمن أولويات عمل الهيئة.وقال المهندس السعايدة خلال جولة نفذها صباح اليوم الأربعاء على الكسارات العاملة في لواء الجيزة بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة وعدد من المدراء المتخصصين، أن الهيئة تعمل على تكثيف الرقابة على مواقع الكسارات والمقالع في مناطق المملكة لضمان التزامها بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة والتأكد من عدم تأثير شدّة الاهتزازات فيها والغبار الناشئة عن عملها على المواقع السكنية القريبة من المنطقة.والتقى السعايدة خلال الجولة بأصحاب المقالع والكسارات المرخصة في المنطقة وبعدد من سكان المناطق القريبة منها، للاطلاع على الإجراءات المنفذة من قبل أصحاب المقالع للتعامل مع الملاحظات والشكاوى المقدّمة من السكان والتحقق من الالتزام بمعالجتها.وقال إن حماية صحة وسلامة المواطنين والبيئة تقع ضمن أولويات عمل الهيئة.من جانبهم أثنى أهالي المنطقة على اهتمام وحرص الهيئة في متابعة قضاياهم واهتمامها بتنظيم العمل في المقالع الموجودة في المنطقة بما يحافظ على صحة الإنسان والبيئة.