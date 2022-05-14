السبت 14-05-2022
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السبت، 14-05-2022 03:13 م

السعودية تحبط تهريب 29 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن - صور

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الوكيل الإخباري - تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة/ العمري من إحباط محاولة تهريب 29,000 حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في مركبة خاصة قَدِمت إلى السعودية عبر المنفذ.اضافة اعلان


وأوضحت الهيئة أنه أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة من نوع "خصوصي"، عُثر على 29,000 حبة كبتاغون، كانت مُخبأة بطريقة فنية في قفازات بلاستيكية ووضعها داخل علب زجاجية تحتوي على أجبان، ومن ثم وضعها ضمن الأمتعة التي يحملها المُهرب في المركبة.

كما أضافت أنه بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي الممنوعات داخل المملكة، وتم القبض عليه. ( واس) 










 




 

 


 

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