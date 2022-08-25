السفارة الأميركية تحذر رعاياها من زيارة البترا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية عمّان الرعايا الأميركيين في البلاد من زيارة مدينة البترا، جراء ما وصفته باضطرابات وخلافات محلية في المنطقة.



ودعت السفارة رعاياها إلى الحذر خلال التنقل في المنطقة.

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الى ذلك قامت مجموعة من الأشخاص في لواء البترا بأعمال شغب محدودة إثر تنفيذ حملة أمنية في اللواء بالتنسيق مع سلطة اقليم البترا لإزالة اية مخالفات في الاقليم .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد حضرت القوة الأمنية إلى المكان على الفور وتم التعامل معهم وإعادة فتح الطريق .