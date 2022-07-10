السفارة القطرية تقيم فعاليات ترويجية لكأس العالم

الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة القطرية في الأردن، عن إقامة فعاليات ترويجية لكأس العالم "فيفا" قطر 2022 ، بالعاصمة عمان طيلة أيام عيد الأضحى المبارك .

وبينت السفارة في بيان صحفي اليوم الأحد أن الفعاليات، التي حضر انطلاقها السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تقام في فندق الفيرمونت وتتضمن عروضاً لمجسمات الملاعب في الدوحة، ونسخة عن الكرة الرسمية لكأس العالم فيفا قطر 2022.

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