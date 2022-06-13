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الإثنين، 13-06-2022 06:35 م

الشيخة نوال الصباح تزور الأردن غدا

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الوكيل الاخباري - تزور الشيخة نوال الحمود الصباح رئيسة الاتحاد الدولي للمثقفين العرب ، الأردن غدا لعقد لقاءات ثقافية عدة.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، فإن الزيارة التي تستغرق خمسة أيام تشتمل على عقد لقاءات وجلسات عمل مع عدد من المسؤولين والنخب الفكرية والثقافية والأدبية المعنية في المملكة تتعلق بالاتحاد وفعالياته وأنشطته المجتمعية ودوره في البناء والارتقاء والنهوض بالثقافة والفكر والوعي المجتمعي العام.

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