الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

تسليم الشهادات لخريجي كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة

الشيخة نوال الصباح تزور الأردن غدا

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تنظم حفل إفطار لخطوط الطيران التركية

الحكومة تخطط لزيادة قدرة تخزين السلع لتصل إلى 24 شهرا في 2023

الإثنين، 13-06-2022 06:20 م

الحكومة تخطط لزيادة قدرة تخزين السلع لتصل إلى 24 شهرا في 2023

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - عُقد الاثنين، الاجتماع الخاص بتفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر، التي وقّعت على هامش اجتماعات الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة خلال الفترة 19-21/2/2022.

وترأست الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، ومساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي عن الجانب المصري.

وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من رئيسي الجانبين والتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع شراكه بين الجانبين الاردني والمصري بهدف تعزيز آليات الاكتفاء الذاتي وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي بما يُسهم في ضمان توفر السلع وانعكاس ذلك على التكاليف وبالتالي الأسعار.

وأشارت الزعبي إلى التجربة الناجحة للمملكة في التخزين وخصوصا في عملية التخزين الأفقية للحبوب (المستوعبات) والتي مكنّت المملكة من رفع كفاءة التخزين وقدرتها على استدامة سلاسل الإمداد لهذه السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية.

وأشارت إلى خطط الحكومة الأردنية لزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023، حيث أبدت الزعبي استعداد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنقل الخبرة والتجربة الأردنية إلى الجانب المصري في هذا المجال.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
94

وزير الزراعة يلتقي نقابة تجار المواد الغذائية

9

الأطباء تستكمل استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة

6202212174719179575469

الضمان : سندخل جميع السلع والخدمات في برنامج تقسيط

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

620221219814704986821

اختتام مشروع الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي في إربد

8

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى مطر والقطيفان والصولحيين

أخبار متعلقة
WhatsApp-Image-2022-05-16-at-2.35.57-PM-1536x1152

الفايز: إنفاذ القانون لتحقيق الأمن البيئي والسياحي

637072462072397466

افتتاح معرض للكتاب في السلط

y2k9tjhe2nPdEMJGqCy0JboQbO1djlu5Uf9VFpFX

الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

199965Image1-1180x677_d

الصناعة والتجارة: لا نستورد القمح من الهند ولن نتأثر بشكل مباشر

572631

دراسة: تحسن كبير بالسيطرة على مرضى الضغط بالأردن

maxresdefault (2)

إربد: انطلاق فعاليات معسكر مساراتي السياحية