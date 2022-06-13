الحكومة تخطط لزيادة قدرة تخزين السلع لتصل إلى 24 شهرا في 2023

الوكيل الاخباري - عُقد الاثنين، الاجتماع الخاص بتفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين الأردن ومصر، التي وقّعت على هامش اجتماعات الدورة (30) للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة خلال الفترة 19-21/2/2022.



وترأست الاجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي، الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، ومساعد أول لوزير التموين والتجارة الداخلية/ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي عن الجانب المصري.



وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من رئيسي الجانبين والتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع شراكه بين الجانبين الاردني والمصري بهدف تعزيز آليات الاكتفاء الذاتي وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي بما يُسهم في ضمان توفر السلع وانعكاس ذلك على التكاليف وبالتالي الأسعار.



وأشارت الزعبي إلى التجربة الناجحة للمملكة في التخزين وخصوصا في عملية التخزين الأفقية للحبوب (المستوعبات) والتي مكنّت المملكة من رفع كفاءة التخزين وقدرتها على استدامة سلاسل الإمداد لهذه السلع الاستراتيجية رغم التحديات العالمية.



وأشارت إلى خطط الحكومة الأردنية لزيادة قدرة التخزين لتصل لـ 24 شهراً في العام 2023، حيث أبدت الزعبي استعداد وزارة الصناعة والتجارة والتموين لنقل الخبرة والتجربة الأردنية إلى الجانب المصري في هذا المجال.

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