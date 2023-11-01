صدور 3 إرادات ملكية سامية

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المهندسة هالة زواتي عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي الاردني لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 15 / 11 / 2023



كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للعقيد الركن خلدون خليف سلمان الشتيوي من مرتب القوات المسلحة بحمل وسام (نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية) الممنوح له من قبل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لتفوقه بدورة الدفاع الوطني رقم (52)



وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين محمد حمود رزق الدلابيح بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية .

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