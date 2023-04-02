السفير الروماني: الأردن عامل توازن وعدالة في منطقة معقدة

الوكيل الإخباري- قال السفير الروماني في عمان جورج كريستيان مايور، إن رومانيا تعتبر الأردن من عوامل التوازن والعدالة في منطقة معقدة، وتقدر جهود القيادة الأردنية لتعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

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وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بمناسبة الذكرى الـ58 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن ورومانيا، "إننا نثني وندعم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وعزمه الثابت على تنفيذ الإصلاحات وتطوير المملكة في القطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية، التي لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل والنمو المستدام".



وأضاف "أننا نتشارك وجهات نظر متشابهة في مواجهة تحديات عالمية وإقليمية متعددة، ولدينا نفس الالتزامات بالاستقرار والازدهار وتوفير فرص جيدة لشعبنا".



وبين أن السنوات الـ58 الماضية ساهمت في شراكة قوية بين البلدين على المستويات السياسية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والأمن الغذائي والحماية المدنية والرعاية الصحية والأمن والدفاع العسكري والإلكتروني، مشيرا إلى أن الحوار الدبلوماسي المستمر والجهود المكثفة من الجانبين، أسهمت في تحسين كل هذه القطاعات بشكل دائم.



وقال إن اليوم يصادف الذكرى الـ19 لعضوية رومانيا الكاملة في الناتو، أقوى تحالف سياسي عسكري في العالم، وبصفتها سفارة جهة اتصال الناتو في عمان على مدى العامين المقبلين (2023-2024)، ستساعد السفارة الرومانية حلف شمال الأطلسي والمملكة الأردنية الهاشمية على العمل عن كثب وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما، وستواصل دعمها لتطلعات الأردن لتوثيق العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين رومانيا والأردن تأسست في 2 نيسان 1965، وتعمل البعثات الدبلوماسية على مستوى السفارات في بوخارست وعمان منذ عام 1974.