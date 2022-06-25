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السبت، 25-06-2022 10:47 ص

السفير العماني يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

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الوكيل الإخباري - أكد سفير سلطنة عمان لدى الأردن، الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري، عمق العلاقات التي تربط المملكة والسلطنة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات والتطور الذي تشهده على مختلف الصعد.

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جاء ذلك خلال حفل أقامه السفير في مقر إقامته، مساء أمس الجمعة، لتسليم عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأردنية دروعا تقديرية لتعاونها مع السفارة في تنفيذ حملات خيرية وتقديم المساعدات المختلفة للمحتاجين.


وأشار السفير إلى أن سلطنة عمان تولي اهتماما كبيرا للعمل الخيري وقيمه، معربا عن شكره وتقديره لجهود هذه الجمعيات والمؤسسات في خدمة مجتمعاتها.
وأكد أن التكريم جاء ليكون حافزا لهذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتعزيز التعاون المشترك بينها وبين سفارة سلطنة عمان في الأردن عبر الجهود التي تبذلها السلطنة لدعم الجهود الإنسانية والخيرية.


من جانبهم، أشاد رؤساء الجمعيات الخيرية الأردنية بدور السفارة العُمانية وتعاونها في تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية.


وتم على هامش الحفل تقديم وصلات غنائية من الفنون الشعبية العمانية والأردنية، منها فن الربوبة المشهورة في محافظة ظفار ومجموعة من الرقصات التراثية الأردنية.


 




 

 


 

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