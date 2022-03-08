السلمان: زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية يتطلب توفير بيئة عمل لائقة لها

الوكيل الإخباري - أكدت رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، بشرى السلمان أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في سوق العمل وقدرتها على المشاركة الفاعلة في عجلة الإنتاج، سيما في قطاع الصناعات الغذائية، داعية إلى توفير البيئة الداعمة لعمل المرأة من أجل تعزيز مشاركتها الاقتصادية على الصعيد الوطني.

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وأضافت السلمان، في بيان صحافي قدمته خلاله التهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم، أن قطاع الصناعات الغذائية يضم العديد من المنشآت الاقتصادية التي وفرت فرص عمل أمام المرآة، مشيرة إلى أن النقابة العامة بصفتها المظلة النقابية التي تمثل جميع العاملين في القطاع، تسعى لتوفير معايير العمل اللائق من خلال اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها مع أصحاب العمل في القطاع.



ولفتت السلمان إلى، أن تعزيز انخراط المرأة في سوق العمل وزيادة الإنتاجية والنهوض بمشاركتها الإقتصادية على الصعيد الوطني يتطلب توفير بيئة العمل اللائقة للنساء، والخالية من كافة أشكال العنف والتمييز، إلى جانب تغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة وخلق ثقافة مساندة وداعمة لها من قبل الرجل.

وتابعت السلمان، أن موضوع احتفالية هذا العام ليوم المرأة جاء تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام"، ما يتطلب ـ بحسب السلمان ـ العمل على تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على سوق العمل وتؤثر سلبا على شريحة العمال، سيما المرأة العاملة بما فيها تداعيات ظاهرة التغير المناخي.



وأضافت السلمان، أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء في سياق تغير المناخ، يحتاج تدابير وسياسات من شأنها التكيف مع المخاطر الجديدة والعبور الآمن لها، مشيرة إلى أن النقابة عضو في لجنة التغير المناخي في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، التي تسعى لتعزيز دور المنظمات العمالية في صنع القرارات المتعلقة بالتغير المناخي.



ولفتت السلمان الانتباه إلى، أن النقابة تعقد العديد من الشراكات مع جميع الأطراف، من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الداعمة لقضايا المرأة وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج تهدف إلى زيادة النساء في العمل النقابي، وإثارة الوعي إزاء القضايا التي تمس المرأة وتؤثر عليها سلبيا.





