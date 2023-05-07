السوق المركزي.. انخفاض أسعار أصناف خضار

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار بعض أصناف خضار اليوم الاحد بشكل طفيف بمقدار لا يتجاوز الـ 10 قروش منها ( البندورة، الكوسا، الباذنجان، ليمون) في السوق المركزي.



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 4158.468 طن، توزعت على 2849.433 طن خضار، 1040.205 طن فواكه، و 268.830 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 747.209 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً، الكوسا من 25 إلى 40 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد :



