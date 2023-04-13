ارتفاع أسعار أصناف خضار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضار اليوم الخميس في السوق المركزي منها ( خيار، بندورة، كوسا،ليمون، باذنجان) .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 1791.046 طن، توزعت على 1141.119 طن خضار، 447.165 طن فواكه، و 202.762 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 318.971 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 25 إلى 35 قرش، خيار من 25 إلى 50 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 35 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 35 إلى 60 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الخميس :



