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30 قرشاً .. ارتفاع سعر الزهرة في السوق المركزي

الأربعاء، 12-04-2023 09:39 ص

30 قرشاً .. ارتفاع سعر الزهرة في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت سعر كيلو الزهرة 30 قرشاً في السوق المركزي اليوم الأربعاء .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2771.950 طن، توزعت على 1883.533 طن خضار، 737.017 طن فواكه، و 151.400 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 462.997 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 30 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 30 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 50 إلى 70 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 30 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء :



 




 

 


 

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