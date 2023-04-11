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الثلاثاء، 11-04-2023 08:59 ص

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في السوق المركزي .

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2965.264 طن، توزعت على 1987.609 طن خضار، 756.173 طن فواكه، و 221.482 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 550.241 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 20 إلى 35 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً، فلفل حار من 60 إلى 80 قرشاً ، الكوسا من 20 إلى 35 قرشاً.
وتاليا أسعار الجملة اليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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