الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

فرص غير مستغلة بقطاع الصناعات الحرفية بقيمة 200 مليون دينار في الأردن

أردني يسقط من الطابق الثالث في تركيا ووالدته تناشد بإخلائه إلى الأردن

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

النفط يستقر وسط ترقب لقرارات الفائدة من بنوك مركزية كبرى

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية

هدوء في تداولات المعدن الأصفر عالمياً والأسواق تترقب قرار الفيدرالي

الأربعاء، 03-05-2023 07:06 ص

السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البندورة والخيار والباذنجان

0L5A5734


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار بعض أصناف خضار اليوم الأربعاء بشكل طفيف بمقدار لا يتجاوز الـ 10 قروش منها ( البندورة، الخيار، الباذنجان) في السوق المركزي.


بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3313.146 طن، توزعت على 2348.078 طن خضار، 774.311 طن فواكه، و 190.757 طن ورقيات.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 603.460 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً  ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء :

اضافة اعلان



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1069

اصابة 13 شخصاً إثر حادثي تصادم منفصلين في عمّان

0L5A1067

لم تخرج من المنزل منذ 16 عاما .. إخلاء مريضة وزنها 400 كيلوغرام من الزرقاء إلى عمان

1gkkR7ZOoJfgQFS18nSplnLZ56170thFDeqAcC7i

الأشغال تتعامل مع المخلفات الناتجة عن حادث سير على الطريق الصحراوي

وظائف

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين والمقابلات الشخصية

M63A9334 - Copy

تمرين طوارئ وهمي في مطار الملكة علياء اليوم

قصر العدل - Copy

وزارة العدل تدعو أسماء لإجراء المقابلة الشخصية

أخبار متعلقة
0L5A5726

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5727

أسعار خضار تواصل انخفاضها في السوق المركزي

0L5A1045

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A5734

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي

خيار

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

0L5A1048

استقرار أسعار البندورة والخيار محلياً