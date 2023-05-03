السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البندورة والخيار والباذنجان

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار بعض أصناف خضار اليوم الأربعاء بشكل طفيف بمقدار لا يتجاوز الـ 10 قروش منها ( البندورة، الخيار، الباذنجان) في السوق المركزي.





بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3313.146 طن، توزعت على 2348.078 طن خضار، 774.311 طن فواكه، و 190.757 طن ورقيات.





كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 603.460 طن خضار وفواكه.





وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 45 قرش، الليمون من 50 إلى 70 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، فلفل حار من 20 إلى 30 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاربعاء :

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