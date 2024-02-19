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الإثنين، 19-02-2024 10:05 ص

السوق المركزي يوضح حول أسعار الثوم

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الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

أوضح المدير العام لسوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن هناك زيادة في كميات الثوم الأخضر الموردة إلى السوق من الإنتاج المحلي في مناطق الجنوب، وبالأخص في الديسي.

وأضاف الشخانبة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن كميات الثوم الأخضر الموردة للسوق المركزي للخضار انتعشت منذ نحو أسبوع مع بداية موسم القطاف، وتتراوح ما بين 8-12 طن بشكل غير يومي.

وأشار الشخانبة إلى أنه ستصل اليوم شاحنة محملة بين 8-12 طن من الثوم الأخضر الى ساحات السوق  ، موضحًا أن أسعار بيعه في ساحات السوق المركزي تتراوح بين دينار ونصف إلى دينارين.

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أما بالنسبة للثوم الناشف، بين الشخانبة  أن الكميات الموردة للبلدية منه تصل إلى نحو 8 طن، وأسعاره تتراوح بينن ثلاثة دنانير الى أربعة دنانير ونصف.

 

وأشار الشخانبة إلى وصول شاحنتين محملتين بالثوم اللبناني إلى ساحات السوق المركزي صباح اليوم.


 

 

 




 

 


 

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