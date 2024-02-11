تراجع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم مع واردات تبلغ 226 طناً

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الواردة لساحات سوق الخضار المركزي اليوم الأحد من الخيار حوالي 226 طنًا، وهي ضمن معدلات العام الحالي، وفقًا لما أكده مدير السوق، كساب الشخانبة.

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وانخفض سعر الخيار في السوق اليوم بفارق 10 قروش عن يوم أمس، حيث بلغ سعر الكيلو بين 40 و 75 قرشًا، بعد ارتفاعه لأكثر من مرة منذ مطلع العام الحالي.



فيما استقرت أسعار باقي أصناف الخضار الأساسية الأخرى، حيث بلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشًا للكيلو، والبطاطا بين 20 و 35 قرشًا للكيلو.



وبلغت الكميات الواردة إلى السوق المركزي 3279.282 طن من الخضار والفواكه والورقيات، فيما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات بالسوق 163.541 طن.





