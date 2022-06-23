السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل السياحي حتى نهاية أيار تفوق التوقعات

الوكيل الاخباري - بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، نحو1.5 مليون سائح، متجاوزاً الأعداد المتوقعة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025، التي كانت تشير بالفترة نفسها إلى قدوم 1.250 مليون سائح.



وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، تجاوز الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حاجز الـ 1.2 مليار دينار، في حين كانت التوقعات تشير إلى وصول الدخل السياحي بالفترة نفسها إلى مليار دينار.

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