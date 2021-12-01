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الأربعاء، 01-12-2021 06:49 م

السياحة تكثف جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية وتشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية

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الوكيل الاخباري - كثفت وزارة السياحة والآثار، من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة لها والجهات المعنية الأخرى، جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، لمراقبة مدى تطبيق اوامر الدفاع والتعليمات الصادرة عنها وتنفيذها والتقيد بها، والتأكد ايضاً من التزام المنشآت بشروط الصحة والسلامة العامة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن فرق التفتيش والرقابة تعمل على مدار الساعة لضبط المنشآت غير المتقيدة بالتعليمات وتحرير وتوجيه المخالفات والإنذارات لها، مؤكدة أنها ستتخذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بشروط الصحة والسلامة العامة التي وضعتها الوزارة والجهات المختصة وأوامر الدفاع، والتي قد تصل الى الاغلاقات والغرامات المالية.

وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، والاعتماد على سند أخضر لدخول المنشأة.

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