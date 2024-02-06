السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

الوكيل الإخباري - دعا الملازم1 محمد الدروبي، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، السائقين إلى أهمية اتخاذ كل متطلبات الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها معظم مناطق المملكة، موضحا أن السرعة ليست درب الوصول الآمن.

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وقال الدروبي، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لا بد من القيادة الآمنة بشكل أكثر خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة، عبر إدراك عناصر الطريق، بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والقيادة ضمن حدود السرعات المُقررة، والابتعاد عن كل مشتتات الانتباه، واستخدام حزام الأمان.



وبيّن أن كوادر السير منتشرين على مختلف التقاطعات والطرق الرئيسية، وبمحيط المدارس، موضحاً أن النشاط والكثافة المرورية صباح كل يوم يتطلب من السائقين الالتزام أكثر بقواعد السير، والمسير ضمن المسارب المُحددة، وإعطاء الأولوية عند الدواوير، وعند الخروج من التقاطعات الرئيسية.