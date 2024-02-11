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الأحد، 11-02-2024 08:10 ص

ازدحام مروري بسبب تصادم مركبتين بعد نفق الاستقلال

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الوكيل الإخباري - قال الملازم1 مؤيد محافظة، من إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع بعض المعوقات على طرق في العاصمة عمّان.

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وبيّن محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، بعد نفق الاستقلال، بسبب التتابع القريب، دون وقوع إصابات، ما سبب بعض الازدحام المروري، حيث تم رفع العوائق وتسيير حركة السير من قبل المجموعات.


وأضاف أنه تم التعامل مع تعطّل مركبة داخل نفق الشعب، وتم تحريك دورية للموقع وإبعاد المركبة عن الطريق.


ودعا محافظة السائقين إلى أهمية تفقد المركبة قبل الخروج فيها، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، عدم الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة. 

 




 

 


 

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