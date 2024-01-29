السير تكشف سبب الازدحام بعد تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور

الوكيل الإخباري -

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قال مندوب إدارة السير المركزية ملازم1 مؤيد محافظة، إنه تم خلال ساعات صباح اليوم، التعامل مع بعض الحوادث والتعطلات في عمّان، الأمر الذي سبب بعض الأثر المروري .وأضاف محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات، عند تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، إلا أنه سبب بعض الأثر المروري، حيث تم تعليل سبب الحادث، بارتكاب مخالفة التتابع القريب.وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، وقع بعد ملتقى الدوار الثامن مع الدوار السابع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من التعطّلات الفنية لمركبات، أهمها تعطّل مركبة داخل نفق الواحة باتجاه جسر الجامعة، وتعطّل مركبة داخل نفق المشاغل للسير القادم باتجاه طارق، ومن بعد جسر القصور شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية.ودعا محافظة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، والقيادة بعد التأكد من جاهزية المركبة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.