الإثنين 29-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تباطؤ حركة السير على شارع الحزام الدائري إثر انقلاب مركبة شحن مُحملة بالغاز - صور

السير تكشف سبب الازدحام بعد تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة

مجلس النواب يصوّت اليوم على مشروع قانون موازنة 2024

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

الاحتلال يقتحم جنين ويستهدف المستشفى الحكومي بالرصاص ويدمر البنية التحتية

بالخرائط .. من أين انطلقت "الدرون" التي هاجمت القوة الامريكية ؟

رويترز تكشف الحالة الصحية للعسكريين الأمريكيين المصابين جراء الهجوم

استشهاد صاحب الصرخة الشهيرة في غزة "ولّعت"

فرص عمل شاغرة - تفاصيل

عاجل

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة

الإثنين، 29-01-2024 08:28 ص

السير تكشف سبب الازدحام بعد تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور

1202259230124401222


الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير المركزية ملازم1 مؤيد محافظة، إنه تم خلال ساعات صباح اليوم، التعامل مع بعض الحوادث والتعطلات في عمّان، الأمر الذي سبب بعض الأثر المروري . اضافة اعلان


وأضاف محافظة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 5 مركبات، عند تقاطع مرج الحمام باتجاه ناعور، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، إلا أنه سبب بعض الأثر المروري، حيث تم تعليل سبب الحادث، بارتكاب مخالفة التتابع القريب.

وبيّن أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين 3 مركبات، وقع بعد ملتقى الدوار الثامن مع الدوار السابع، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات. 

وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من التعطّلات الفنية لمركبات، أهمها تعطّل مركبة داخل نفق الواحة باتجاه جسر الجامعة، وتعطّل مركبة داخل نفق المشاغل للسير القادم باتجاه طارق، ومن بعد جسر القصور شارع الاستقلال باتجاه دوار الداخلية.

ودعا محافظة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات، والقيادة بعد التأكد من جاهزية المركبة، خاصة مع الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
421877091_691017469868098_635441828045087931_n

تباطؤ حركة السير على شارع الحزام الدائري إثر انقلاب مركبة شحن مُحملة بالغاز - صور

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

و

فرص عمل شاغرة - تفاصيل

وظائف

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية - اسماء

65b54ace0a20f

4015 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل الاحد

1

نقابة الصيادلة تطلق حملة شتاء دافئ في غزة

أخبار متعلقة
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاة شخص و6 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية خلال 24 ساعة

120242581627731091857

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

120241491547214147419

10 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

1202414102522499053527

الأمن يُحقق بعد العثور على جثة لثلاثيني داخل منزله في عمّان

638408475580960242

وصول طائرة باكستانية إلى مطار ماركا العسكري تحمل مساعدات لغزة - صور

image (15)

الأمانة: نقل تخمين مرج الحمام لمجمع الدوائر بالعبدلي الأربعاء