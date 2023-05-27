السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

الطيران المدني: لا صحة لأي تغيرات على حركة الطيران يوم زفاف ولي العهد والرحلات الجوية كالمعتاد

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

أردني يطلق اسم "رجوة" على مولودته البكر تيمنا بخطيبة ولي العهد

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

معلومات هامة بشأن الانتخابات التركية

من أي دول تستدين أميركا؟

السبت، 27-05-2023 12:03 م

السير: فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق احتفالا بعيد الاستقلال

349315163_222623517193980_5411768783075126217_n


الوكيل الاخباري - أكدتّ إدارة السير المركزية، تعاملها مع فئات شبابية أغلقت الطرق والجسور والأنفاق وارتكبت مخالفات للقانون خلال الاحتفالات بعيد الاستقلال وقرب زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين.اضافة اعلان


وقال الرائد عاهد الصرايرة من إدارة السير المركزية، لاذاعة الأمن العام، إنه ورغم التنبيه والإرشاد والنصح، من جميع الجهات الأمنية، الّا أن عددا من هذه الفئات أصرت على المخالفات وعملت على إخفاء أرقام السيارات من خلال وضع الملصقات والألوان، حيث سارت بمواكب أغلقت الشوارع الرئيسية، والأنفاق والتشحيط والقيادة بطريقة متهورة، وتم إجراء اللازم بشكل مباشر في المواقع.

وبين الصرايرة أنّ الطريق حق للجميع يستخدمه الطبيب ومركبات الدفاع المدني، والذين بحاجة له، وقد أثرت بعض الفئات الشبابية على مصالح المواطنين من خلال إغلاق الأنفاق والجسور والطرق، وقد تعاملت معهم كوادر الإدارة مباشرة في المواقع.

وجدد التأكيد على ضرورة الاحتفال في الأماكن المخصصة والحدائق العامة وترك الطرق لمستخدميها ومحتاجيها لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10ffd398-6b7a-422a-aff0-20c9dc5aae2b

الطيران المدني: لا صحة لأي تغيرات على حركة الطيران يوم زفاف ولي العهد والرحلات الجوية كالمعتاد

1685189444792

رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

2015_8_2_19_32_21_551

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

WhatsApp Image 2023-05-27 at 2.44.26 PM

أردني يطلق اسم "رجوة" على مولودته البكر تيمنا بخطيبة ولي العهد

1685183667804

محمد عبده يطرب جمهور "مهرجان ليالي البترا الوردية"

5474

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

أخبار متعلقة
520232011623160972297

السير تكشف أسباب الازدحامات عند جسر الكومودور وشارع الاستقلال وشارع الجامعة

000000

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

WhatsApp Image 2023-05-19 at 2.38.33 PM (1)

تعرف على عقوبة مالك المركبة الذي يسمح لآخر غير مرخص بقيادتها

52023184145234102075

السير: 220 وفاة سُجلت بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي

Screenshot 2023-05-18 132117

ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية في الأردن بعيد الاستقلال

jdqOdtd9WNOcQb85yWRGlZcrzkkT8v3e3DhwzFG3

بمخالفة قيمتها 15 ديناراً .. توضيح من السير حول تعليمات تظليل زجاج المركبات