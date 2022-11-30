وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

الوكيل الاخباري- التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على هامش القمة العالمية 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة في العاصمة السعودية الرياض.

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ونقل الوزير الفايز، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.



كما نقل الوزير السعودي الخطيب، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.



وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره، مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي، وتشجيع السياحة البينية، وزيادة أعداد السياح القادمين من السعودية إلى الأردن في المواسم كافة.



وبحث الطرفان، عدة مواضيع بالشأن السياحي بين البلدين، أبرزها تدريب الشباب الأردني بالمجال السياحي في السعودية، ودراسة اطلاق برامج سياحية مشتركة، والتسويق والترويج السياحي المشترك بين البلدين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.



كما بحثا العلاقات العربية والإقليمية وتحديد المواقف، والعمل المشترك، وتعزيز سبل التعاون في المجالات السياحية كافة مع منظمة السياحة العالمية.

وتطرق الطرفان إلى آلية العمل وتعزيز سبل التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة.