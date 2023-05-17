الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

الأربعاء، 17-05-2023 03:18 م

المعايطة يترأس اجتماعا للمنظمة العربية عبر الاتصال المرئي

488422


الوكيل الإخباري - ترأس المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب (الأردن) اجتماع المنظمة العربية للدارات الانتخابية باعتباره الرئيس الحالي للمنظمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

اضافة اعلان


وأكد المعايطة على أهمية دور المنظمة العربية للادارات الانتخابية، في تعزيز إدارة ونزاهة العمليات الانتخابية، مشيرا الى أن عقد مثل هذه اللقاءات  يساهم الى حد كبير الى تبادل الخبرات وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك والبحث عن حلول لها.


كما أكد على تقديم الأردن لكافة سُبل الدعم للمنظمة العربية للادارات الانتخابية، كمؤسسة فنية غير سياسية، كما رحب على ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع منظمات أخرى، بهدف توسيع إطار العمليات الانتخابية.


وناقش المشاركون في اللقاء والذين يمثلون، (الأردن، وتونس، وليبيا، واليمن، والعراق، ولبنان، وفلسطين والصومال، والسودان) مكان وزمان انعقاد الاجتماع القادم للمنظمة، بهدف انتخاب رئاسة جديدة، مع ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض طريق المنظمة في تحقيقها لغاياتها وأهدافها المشتركة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328132833760613222

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة ٢

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

1684330232846

الشبول يترأس اجتماع فريق متابعة مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية

6464d19f4ff41

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

25

طرح وثائق تنفيذ مشروع تزويد مدينتي الروضة والموقر الصناعيتين بالغاز الطبيعي

5202314164159982523957

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

أخبار متعلقة
0L5A4591

المستقلة للانتخاب: 15 أيار الحالي آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية

1682425158677

الذكرى التاسعة والعشرون لوفاة الملكة زين الشرف طيب الله ثراها

4202211145113520313509

الأردن يكافح بكل أدواته لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام

64467a339e626

وزارة الخارجية تقرر إبقاء البعثة الدبلوماسية الأردنية في السودان

644154f6c7a73

انتهاء مهلة لتقديم ملفات الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

484480

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن