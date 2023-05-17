المعايطة يترأس اجتماعا للمنظمة العربية عبر الاتصال المرئي

الوكيل الإخباري - ترأس المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب (الأردن) اجتماع المنظمة العربية للدارات الانتخابية باعتباره الرئيس الحالي للمنظمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

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وأكد المعايطة على أهمية دور المنظمة العربية للادارات الانتخابية، في تعزيز إدارة ونزاهة العمليات الانتخابية، مشيرا الى أن عقد مثل هذه اللقاءات يساهم الى حد كبير الى تبادل الخبرات وطرح القضايا ذات الاهتمام المشترك والبحث عن حلول لها.



كما أكد على تقديم الأردن لكافة سُبل الدعم للمنظمة العربية للادارات الانتخابية، كمؤسسة فنية غير سياسية، كما رحب على ضرورة عقد لقاءات ثنائية مع منظمات أخرى، بهدف توسيع إطار العمليات الانتخابية.



وناقش المشاركون في اللقاء والذين يمثلون، (الأردن، وتونس، وليبيا، واليمن، والعراق، ولبنان، وفلسطين والصومال، والسودان) مكان وزمان انعقاد الاجتماع القادم للمنظمة، بهدف انتخاب رئاسة جديدة، مع ضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض طريق المنظمة في تحقيقها لغاياتها وأهدافها المشتركة.