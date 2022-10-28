الشبول: التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول، إن التعديل الوزاري الأخير يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث السياسي.

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وأضاف الشبول في حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، أن التعديل الوزاري هو تفويض جديد للحكومة.



وبين الشبول أن الحكومة عليها توفير بيئة سياسية حزبية للانتخابات البرلمانية القادمة في 2024.



وأشار إلى أنه سيتم تدريب 75 ناطقا باسم الدوائر الرسمية خلال المرحلة المقبلة.



وأكد على أهمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عصري، ووفق القوانين.

