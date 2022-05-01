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الأحد، 01-05-2022 06:16 م

الشبول يتفقد عددا من المراكز الصحية في الجنوب

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول اليوم الأحد، عددا من المراكز الصحية في جنوب المملكة، كما تفقد سير العمل وتقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وشملت زيارات الشبول التفقدية اليوم مراكز : الجيزة الشامل، والقطرانة الشامل، والحسينية الغربي في معان، والحسينية الشرقي طوارئ معان، ومعان الشامل، والمريغة، والقويرة، ورم الأولي، والاميرة رحمة بنت الحسن الأولي/ معان، ومديرية صحة معان.

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