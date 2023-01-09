صناعة عمان: نعمل على زيادة مساهمة المرأة بالقطاع الصناعي

الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، رئيسة مجلس السيدات الصناعيات ديما سختيان، إن الغرفة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع الصناعي، من خلال إطلاق برامج ودورات مخصصة للمرأة لتطوير أعمالها وقدراتها، سواء كانت صاحبة عمل أو تعمل في الإدارة.

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وبحسب بيان للغرفة، صادر اليوم الاثنين، أشارت سختيان خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، للتعريف بصندوق تطوير ودعم الصناعة وآليات الاستفادة منه، إلى أن الصندوق جاء كبديل عن برنامج دعم الصادرات الذي تم إيقافه، ويعد أكثر شمولا من البرامج السابقة، إذ سيقدم الدعم للشركات الصناعية من خلال المنح وليس القروض، ليعكس التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تمثيل غرف الصناعة في إدارته.



من جهتها، أوضحت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، أن اللقاء يأتي استكمالا ضمن سلسلة ورش عمل توعوية حول الصندوق، لافتة إلى إصدار نظام وتعليمات عمل الصندوق وكيفية الاستفادة منه، وتخصيص وحدة في وزارة الصناعة له.



وقالت الزعبي إن الصندوق يمنح مزايا إضافية للمؤسسات والشركات التي تملكها السيدات، وحتى 20 % من إجمالي الملكية، مؤكدة أنه سيتم زيادة الدعم المقدم للشركات بنسبة قد تصل إلى 15%، بهدف زيادة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي بالمملكة، التي تبلغ حاليا قرابة 14.5 %، كما أنه تم استحداث وحدة لتمكين المرأة اقتصاديا في الوزارة.

