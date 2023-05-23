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الثلاثاء، 23-05-2023 01:57 م

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

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الوكيل الإخباري- عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة في دورته التاسعة والأربعين والذي جاء لهذا العام تحت عنوان "الحوار الاجتماعي"  لقاء مع نظيره وزير الشؤون الاجتماعية في سوريا لؤي عماد الدين المنجد.اضافة اعلان


وأعرب الشمالي خلال اللقاء عن تفاؤله وسعادته بعودة سوريا إلى البيت العربي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والطيبة التي تربط الشعبين الشقيقتين.

وأكد لنظيره السوري أن الأشقاء السوريين المتواجدين في بلدهم الثاني الأردن تتم معاملتهم كما يعامل الأردني، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تفتح أبواب التعاون مع الأشقاء السوريين.

واستعرض الشمالي التجارب والخبرات الأردنية في مجالات الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار أموال الضمان وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية والتدريب المهني والتقني.

من جانبه رحب وزير الشؤون الاجتماعية في سوريا لؤي عماد الدين المنجد بالتعاون الأردني، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشاد المنجد بالخبرات الأردنية المتنوعة في مجالات العمل والتدريب والتأهيل، داعيا إلى ترتيب زيارة له ولفريق وزارته إلى الأردن للإستفادة من هذه التجارب الأردنية الغنية ونقلها إلى سوريا.

 




 

 


 

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