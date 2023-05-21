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الأحد، 21-05-2023 03:24 م

يوم وظيفي في جامعة فيلادلفيا بمشاركة 47 شركة بمختلف القطاعات

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الوكيل الإخباري- مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف محمود الشمالي إفتتح اليوم الأحد مدير مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل الدكتور عون النهار المعرض الوظيفي لجامعة فيلادلفيا بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح.اضافة اعلان


وأكد الجراح خلال كلمة ألقاها أن هذه المعارض الوظيفية تأتي لمساعدة الخريجين وبادرة للتواصل مع القطاع الخاص، وبين أنه على هامش اليوم الوظيفي سيتم تنفيذ العديد من جلسات التدريب للخريجين بما يخص مهارات الإتصال وإعداد السيرة الذاتية.

من جانبه أكد الدكتور عون النهار أن المعرض يستهدف توثيق العلاقة بين الجامعة وقطاعات العمل المختلفة، وتسويق مخرجات الجامعة، وتعريف قطاعات العمل ببرامج الجامعة الأكاديمية المختلفة، والعمل كحلقة وصل بين طلاب الجامعة ومؤسسات قطاعات العمل، وإتاحة الفرصة للمؤسسات المشاركة للتعرّف على المستوى الأكاديمي والمهارات والقدرات التي يتمتع بها طلاب جامعة فيلادلفيا ، وتعريف الطلبة والخريجين بفرص العمل والتدريب المتوفرة، وكيفية التقدم لها، بالإضافة إلى تعريف الطلبة في بيئات العمل المختلفة ومتطلباتها، ورفع وعيهم المهني.

ويشارك على هامش المعرض 47 شركة في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والتجاري والإستشاري والخدمات الطلابية.

 




 

 


 

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