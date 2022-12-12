الإثنين 12-12-2022
الوكيل الاخباري

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

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الإثنين، 12-12-2022 04:15 م

الشواربة : سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية

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الوكيل الاخباري - اجتمع امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، مساء اليوم الاثنين، مع النقابة العامة لاصحاب السيارات العمومية ، وتم بحث دعم قطاع نقل الركاب .

واكد الشواربة ان قطاع النقل العام من مشغلين وعاملين هم من أبناء وطننا الحبيب ونعمل على تحقيق الصالح العام الذي يخدم مصالحهم ومصلحة الركاب، لافتاً انه سيتم دعم قطاع النقل حسب القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص .

وحضر اللقاء نقيب اصحاب المركبات العمومية احمد ابو حيدر ، ونائب نقيب اصحاب مكاتب التكسي والسيارات العمومية محمد شحادة الحديد ، ورئيس لجنة التكسي محمد غنيم . 

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