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الأحد، 11-12-2022 09:46 م

نائب أمين عمان يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة الخط العربي

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن أمين عمان رعى نائبه محمد رسمي القيسي، اليوم الاحد، في مركز الحسين الثقافي، حفل تكريم الفائزين بمسابقة الخط العربي التي أقامتها مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية في الأمانة احتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف في الثامن عشر من كانون الأول كل عام.

وقالت مديرة عام مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية الدكتورة إسلام بينو، بحضور أمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب، إن هذا الحفل يأتي لتعزيز أهمية اللغة العربية من خلال عقد مسابقة اعدتها مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية للخط العربي في الفترة تشرين الثاني الماضي.

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