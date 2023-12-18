السفارة الكويتية تستقبل المعزين بوفاة أمير دولة الكويت الشقيقة

الوكيل الإخباري - استقبلت السفارة الكويتية في عمان اليوم الاثنين، المعزين من مختلف المستويات الرسمية والشعبية، بوفاة أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-.

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وأعرب سفير دولة الكويت الشقيقة حمد راشد المري، عن تقديره لمشاعر الأردنيين، وتوافدهم إلى السفارة لتقديم التعازي بفقيد الأمة، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات على مختلف المستويات.



وأكد المعزون أن المصاب واحد، وأن الشعبين الأردني والكويتي هما شعب واحد، مستذكرين مسيرة الأمير الراحل ودوره في دعم القضايا العربية العادلة، والعلاقات المتميزة التي تربطه بجلالة الملك عبدالله الثاني وزعماء العالم.



وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني؛ ولي العهد، قدما التعازي أمس لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



من جهتها، كانت السفارة الكويتية في عمان، أعلنت عن فتح بيت عزاء بوفاة أمير دولة الكويت في مقرها منذ صباح أمس الأحد حتى مساء غد الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عصرا.