الأربعاء 29-09-2021
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الأربعاء، 29-09-2021 03:58 م

الصحة : الوضع الوبائي في المملكة مستقر

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي، ان الوزارة تعمل حاليا على تحفيز المواطنين للتوجه نحو مراكز التطعيم، كما قامت بالغاء التسجيل على المنصة للتسهيل عليهم، والتوجه مباشرة الى مراكز التطعيم وفتح المراكز الصحية الاولية للتطعيم والزيارات المنزلية لمن يرغب.

وحول الوضع الوبائي في المملكة، قال انه مستقر واعداد الحالات الاسبوعية في اخر 10 اسابيع ثابتة ولم تتغير، كما لا يوجد زيادة في نسبة الحالات الايجابية بل بقيت ثابتة بين 3,5-3,7%، في حين لم تتجاوز نسبة الاشغال في المستشفيات  25% في كافة الأقسام.

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