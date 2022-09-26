الصحة تؤكد توافر أمصال السعار بكميات آمنة ومجانا للأردنيين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مدير البرنامج الوطني للتطعيم الدكتور محمد الحوارات توفر المطاعيم والأمصال المضادة لداء الكَلب (السعار) في كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.

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وقال الحوارات في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، إن مطعوم السعار يعطى للفئات عالية الاختطار التي تتعامل مع الكلاب بشكل مباشر مثل الأطباء البيطريين أو مربي الحيوانات الأليفة، أما المصل فهو يعطى عند تعرض الشخص للعض أو النهش من الكلب.



وأضاف أن لدى الوزارة مخزون آمن من مطاعيم وأمصال (السعار)، وهي تعطى للمواطنين الأردنيين بشكل مجاني.



وأشار الحوارات أن عدد حالات العقر التي تراجع المستشفيات سنويا تقترب من 6 آلاف حالة.



وكان مواطنون اشتكوا مؤخرا من انتشار الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بشكل كثيف، مطالبين بإيجاد حلول تحد من المشكلة وتسهم بعدم تعرض أبنائهم للعقر عند خروجهم من المنازل.

