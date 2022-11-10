الصحة: تسجيل أدنى مستوى بعدد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري - كشف مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أن الأردن سجّل ادنى مستوى بعدد إصابات كورونا الاسبوعية خلال الأسبوع الوبائي الماضي طيلة فترة الجائحة.



وأضاف البلبيسي انه سجل في الاسبوع الوبائي الماضي (301) اصابة بفيروس كورونا، موضحاً أن هناك انخفاضاً مستمراً منذ 9 أسابيع بعدد الاصابات.



وأكد أن الأردن وللأسبوع الرابع على التوالي لم يُسجّل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد، فيما بلغت نسبة الفحوصات الايجابية (3.5%)، وهناك (9) حالات قيد العلاج.

اضافة اعلان



وشدد البلبيسي على أن الوضع الوبائي في الأردن ورغم دخول فصل الشتاء مازال مستقراً.

