الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الدكتور وائل الهياجنة امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة في تصريح للوكيل الاخباري مصير فرق التقصي الوبائي وعمليات اجراء فحوصات كورونا في ظل تحسن الوضع الوبائي في المملكة .
وقال الهياجنة للوكيل الاخباري انه لا يوجد وقت محدد لغاية الان لوقف عمليات التقصي الوبائي حيث ان وزارة الصحة ما زالت تراقب الوضع الوبائي بحذر وتجري الفحوصات بشكل يومي .
وكانت وزارة الصحة قد شكلت منذ بداية جائحة كورونا مئات الفرق للقيام بعمل التقصي الوبائي لبيان عدد حالات كورونا في المملكة .