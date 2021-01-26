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الثلاثاء، 26-01-2021 11:40 ص

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح الدكتور وائل الهياجنة امين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة في تصريح للوكيل الاخباري مصير فرق التقصي الوبائي وعمليات اجراء فحوصات كورونا في ظل تحسن الوضع الوبائي في المملكة .

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وقال الهياجنة للوكيل الاخباري انه لا يوجد وقت محدد لغاية الان لوقف عمليات التقصي الوبائي حيث ان وزارة الصحة ما زالت تراقب الوضع الوبائي بحذر وتجري الفحوصات بشكل يومي . 

 

وكانت وزارة الصحة قد شكلت منذ بداية جائحة كورونا مئات الفرق للقيام بعمل التقصي الوبائي لبيان عدد حالات كورونا في المملكة . 


 




 

 


 

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