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الثلاثاء، 28-09-2021 10:45 ص

الصحة تُنهي تحديث وحدة غسيل الكلى بمستشفى الأمير فيصل

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الوكيل الاخباري- انهت وزارة الصحة التحديثات التي اجرتها على وحدة غسيل الكلى في مستشفى الأمير فيصل والتي نتج عنها اضافة 25 سرير مجهز باحدث أجهزة غسيل الكلى .

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وقال مدير المستشفى الدكتور  نشأت فرح  أنّ تحديث وحدة غسيل الكلى بمستشفى الأمير فيصل سيُسهم بشكل كبير في توفير الراحة للمرضى ويرتقي بنوعية الخدمات الصحية المقدمة لهم.


وبيّن أنّ وزارة الصحة رفدت المستشفى بالكوادر التمريضية المطلوبة جنباً إلى جنب مع تزويدها لوحدة غسيل الكلى بالاجهزة الطبية الحديثة اللازمة، هذا بالاضافة إلى تجهيز البنية التحتية لها وبالمستوى المطلوب وضمن أعلى المواصفات.


وأوضح أنّ الوحدة أصبحت بعد إنهاء أعمال التحديثات تحتوي على 33 سرير لغسيل الكلى بعد أن تم اضافة 25 سرير إضافي.


وبين فرح أن وحدة غسيل الكلى بالمستشفى بحلتها الجديدة تستطيع أن تستقبل ما يقارب 150 مريضاً بعد أن كانت تستقبل 43 مريضاً موزعين ضمن برنامج الورديات .

 

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