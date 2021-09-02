الأردن يتراجع للمرتبة 39 عالميا بإصابات كورونا

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة، حول فيروس كورونا، ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و506 حالات.

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وبحسب البيانات، فإنه توفي 10 آلاف و422 شخصا في البلاد جراء الفيروس، بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة الأربعاء.



كما بلغ عدد الإصابات المسجلة في الأردن، منذ ظهور الوباء، 798 ألفا و91 حالة، ما يضع المملكة، في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



ووفقا للأرقام، بلغ عدد المتعافين من الفيروس في الأردن، 776 ألفا و163 حالة.