الصحة : موعد انتهاء ذروة الموجة الحالية غير معروف حتى اللحظة



الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور رائد الشبول، إن موعد انتهاء ذروة الموجة الحالية من انتشار فيروس كورونا غير معروف حتى اللحظة، مبيّنا أن الوزارة تحتاج أسبوعين لمعرفة إذا ما وصلنا ذروة الموجة أم لا.



ورجّح الشبول في تصريحات صحفية انخفاض عدد حالات الاصابة خلال الأسابيع المقبلة، بشرط الالتزام باجراءات السلامة العامة وزيادة أعداد الاشخاص المطعمين بكافة الجرعات المتاحة لهم.

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