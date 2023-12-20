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الأربعاء، 20-12-2023 10:00 ص

الصفدي يؤكد لبلينكن ضرورة وقف العدوان على غزة

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الوكيل الإخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تابع خلاله الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخراً في إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.اضافة اعلان


وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان على غزة، وضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكلٍ كافٍ ومستدام وفوري إلى القطاع. وحذر أيضاً من خطورة الوضع في الضفة الغربية. 

وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

 




 

 


 

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