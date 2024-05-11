عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - ارتقى عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة.

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واكدت مصادر ارتقاء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.



وأفادت بارتقاء شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة.



كما أشارت المصادر إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل واصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزوايدة وسط القطاع.



ولفتت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدفت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.



كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح.

