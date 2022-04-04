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الصفدي يصل روسيا ضمن وفد عربي لبحث أزمة أوكرانيا

الإثنين، 04-04-2022 08:57 م

الصفدي يصل روسيا ضمن وفد عربي لبحث أزمة أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في إطار مسعى عربي لحل الأزمة في أوكرانيا سلمياً، ودعم الجهود الدبلوماسية المستهدفة ذلك.

ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 آذار الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها .

ويضم الوفد وزراء خارجية كل من الأردن والجزائر والسودان والعراق ومصر.

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