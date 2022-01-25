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الثلاثاء، 25-01-2022 11:55 ص

4 وزراء في حكومة الخصاونة مصابون بكورونا

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر مطلعة عن إصابة وزيرين جديدين في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن نتيجة فحص كورونا الأخير لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزير الاستثمار خيري عمرو أظهرت إصابتهما بالفيروس.

 

وأضافت أن عدد المصابين بين أعضاء الحكومة مرشح للزيادة وذلك بسبب مشاركتهم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى جانب عقد لقاءات عديدة واجتماعات كان آخرها اجتماع الرئيس الخصاونة مع إعلاميين وصحفيين.

 

يشار إلى أن كل من وزير الصحة فراس الهواري ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد ثبتت إصابتهما بالفيروس في وقت سابق.

 




 

 


 

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