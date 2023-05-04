الصفدي يلتقي وفدا من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني

الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، وفداً من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني، برئاسة النائب كلوديا رافلهوشن.

اضافة اعلان



وتناول الاجتماع سبل تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن وألمانيا، والتعاون القائم في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.



وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وللعملية التنموية، ومساعدته على مواجهة انعكاسات الأزمات الإقليمية على المملكة، خصوصاً في ما يتعلق بدعم ألمانيا لجهود المملكة بتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين، ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).